بعد تشبيهه ميركل بهتلر.. استقالة سفير مالطا في فنلندا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في مالطا استقالة سفير البلاد في فنلندا، أمس الأحد، إثر تعرضه للانتقادات على تشبيهه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال وزير خارجية مالطا إيفارست بارتولو في بيان، إنه قبل استقالة السفير مايكل زاميت تابونا، فورا لأن تعليقاته "عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لا تتسق مع روباط الصداقة والاحترام المتبادل بين مالطا وألمانيا".

وكتب مايكل زاميت تابونا في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة الماضية الذي وافق الذكرى الـ75 لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا: "منذ 75 عاما أوقفنا هتلر. من سيوقف أنجيلا ميركل التي حققت حلم هتلر بالسيطرة على أوروبا؟".

جدير بالذكر أن السفير المستقيل شغل منصبه منذ عام 2014.