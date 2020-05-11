الحلقة 18 من مسلسل الفتوة.. 3 جرائم قتل بينهم المعلم أبو شديد

القتل والدم هو عنوان الحلقة 18 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، الذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الـ12 منتصف الليل.

تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل الفتوة

بدأت الحلقة مع استقبال أحباب والدة ليل، مي عمر، في منزل فتوة الجمالية المعلم صابر أبو شديد، أحمد خليل، وطرد حسيبة، الفنانة عايدة رياض، لينتهي المشهد بقتل "أحباب" دون معرفة الجاني واختفاء "حسيبة".

فيما تركت جميلة، نجلاء بدر، حي الجمالية، رغم محاولات المعلم عزمي، أحمد صلاح حسني، من اقناعها بالمكوث في المكان، فيما عادت شقيقة حسن الجبالي، إلى منزل والدها بعدما علمت بخيانة زوجها

وجريمة القتل الثانية التي شهدتها الحلقة، هي قتل شيخ الحارة على أيدي رجال المعلم سيد اللباد، حتى يتثنى الاحتفاظ بالكنز بمفرده.

فيما انتهت أحداث الحلقة بقتل المعلم صابر أبو شديد، فتوة الجمالية، أثناء حمايته لابن صديقه حسن الجبالي، ياسر جلال، موصيا إياه بالحفاظ على ابنته ليل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.