يوميات كورونا: الوباء ما زال مستمرا.. والوفيات تتخطى 280 ألفا

تجاوزت عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 4 ملايين شخص.. إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي زرع في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في قارات العالم.

وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم تخطى 280 ألفا، حوالى 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي.

وتم إحصاء 280.011 وفاة حتى الآن في العالم من أصل 4.052.677 إصابة، بينها 156.095 وفاة في أوروبا من أصل 1.730.916 إصابة، ما يجعل منها القارة الأكثر تضررا نتيجة الوباء.

وسجلت الولايات المتحدة 78.862 وفاة، الحصيلة الأعلى في العالم، تليها بريطانيا (31.855) وإيطاليا (30.560) وإسبانيا (26.621) وفرنسا (26.380)، وتأتي هذه الحصيلة بينما تخفف العديد من الدول قيودها في مواجهة الوباء.

وأعلنت "فرانس برس"، أن عدد الوفيات بالوباء في أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي تخطى 20 ألفا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

انخفاض الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في نيويورك.. وبنس يعزل نفسه

وأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو، عن انخفاض الحصيلة اليومية للوفيات بسبب الوباء في ولايته خلال اليوم الأخير، وقال في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، إن 207 أشخاص توفوا، أمس الأول السبت، مشيرا إلى أن هذا الرقم "عال"، لكنه "أفضل مما كان في وقت سابق".

وأضاف كوومو، أن المؤشرات اليومية للوفيات حاليا عند مستوى الـ27 مارس الماضي، موضحا إن 231 شخصا توفوا في 6 مايو و216 شخصا في 7 مايو و226 في 8 مايو، ليصل إجمالي الوفيات في الولاية إلى 21271 حالة.

وأشار كوومو، إلى أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات، أمس الأول السبت بلغ 521 شخصا، فيما كانت المستشفيات تستقبل أكثر من 3 آلاف مصاب في أسوأ الأيام.

وأعرب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، أمس الأحد، عن القلق الهائل بشأن ارتفاع عدد الإصابات بمتلازمة تصيب الأطفال، ويشتبه العلماء بأنها قد تكون مرتبطة بوباء كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتشمل أعراض المتلازمة ارتفاعا ثابتا في درجة الحرارة وطفحا جلديا وألما في المعدة واستفراغا.

وأشار بلازيو، إلى تسجيل 38 إصابة بالمتلازمة التي تسبب التهابات عدة لدى الأطفال في مدينة نيويورك، بينما هناك 9 حالات أخرى مشتبهة بانتظار تأكيدها، وقال إنها تدفع "جهاز المناعة في جسم الطفل لإطلاق استجابة كثيفة كاسحة تقريبا. ويتسبب ذلك بضرر في الجسم".

وحتى الآن، تأكدت إصابة 47 في المئة من الحالات المؤكدة بكورونا المستجد، وكان لدى 81 منهم الأجسام المضادة للوباء، ما يشير إلى أنهم تعرّضوا في مرحلة ما للفيروس سريع الانتقال. وحضّ دي بلازيو جميع الآباء الذين تظهر أعراض مشابهة على أطفالهم على طلب المساعدة الطبية.

من جانبها، اشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إلى، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عزل نفسه بعد تأكيد إصابة أحد مساعديه بكورونا المستجد.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، قد خضع لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا في وقت سابق، لكن نتائجها كانت سلبية.

وأكد البيت الأبيض الأسبوع الماضي إصابة اثنين من موظفيه بكورونا المستجد، وشدد الإجراءات الاحترازية داخل مجمع المقر الرئاسي.

وأحد الموظفين الاثنين المصابين بكورونا المستجد، المتحدثة باسم مايك بنس، كاتي ميلر زوجة مساعد الرئيس ترامب ستيفن ميلر.

خمس الأمريكيين قد يلتحقون بركب البطالة بسبب كورونا

ورجح مستشارو الاقتصاد في البيت الأبيض، أن تتفاقم البطالة في الولايات المتحدة، لتصل إلى 20%، من جراء تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تخطى عدد الوفيات حاجز 80 ألفا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 14.7%، خلال أبريل الماضي، بحسب بيانات كشفت عنها وزارة العمل الأمريكية. وقال وزير الخزينة الأمريكي، ستيفن منوشين، ألأمس الأحد، إن أرقام الوظائف قد تزداد سوءًا في الفترة المقبلة قبل أن تتحسن المؤشرات.

وأضاف منوشين، أن النسبة الإجمالية للأشخاص الذين دخلوا في بطالة تامة أو يعملون بشكل جزئي فقط قد يقترب من 25 في المئة عما قريب "وهذه الأرقام كبيرة جدا جدا".

وشجع البيت الأبيض حكام الولايات على إعادة افتتاح الولايات بشكل آمن، لكن بسرعة، وقال منوشين إن عدم فتح الاقتصاد سيلحق ضررا مزمنا بالاقتصاد، أي أنه سيكون أكثر فداحة من مما قد ينجم عن عدم الفتح.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، نيل كشكاري، إن أسوأ التعبات الناجمة عن الفيروس "لم نشهدها حتى الآن، للأسف".

وفاة 56 مصابا بكورونا في التعاصمة الروسية

وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية، مساء أمس الأحد، تسجيل 56 وفاة جديدة ناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العاصمة موسكو، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس الأول السبت. وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 109740 إصابة.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الوباء في موسكو، إن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 56 شخصا، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الوباء.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1124 شخصا، بعد أن كانت 1066 في الإحصائية السابقة.

وأشار معدل، أمس الأحد إلى استقرار نسبي لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية، حيث سجلت في المدينة، حسب الإحصائية المنشورة يوم 7 مايو، 51 وفاة، وفي 8 مايو 54، وفي 9 مايو 58.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح أمس الأحد 209688 حالة، بينها 1915 وفاة 34306 حالات شفاء.

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في بريطانيا إلى 31855.. وخطة من 5 مراحل لمواجهة الوباء.. وزعيم المعارضة ينتقد بيان جونسون

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 31855 حالة بعد تسجيل 269 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة في بيان أنها أحصت 3923 إصابة جديدة بالعدوى، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 219183 حالة.وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بالوباء، والثالثة من حيث الإصابات.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة أن يحترم المواطنون تدابير العزل الصحي، مؤكدا أنه سيزيد قيمة الغرامات المفروضة على منتهكي هذه التدابير، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وحذر جونسون البريطانيين في كلمة ألقاها اليوم، قائلا: "يجب عليكم أن تمتثلوا لقواعد التباعد، وحتى نطبق هذه القواعد على أكمل وجه، سنزيد قيمة الغرامات المفروضة على الأقلية الصغيرة التي تنتهك التدابير".

وأشار موقع "ميرور" البريطاني، إلى أن قيمة الغرامة التي كانت 60 جنيها إسترلينيا سترتفع إلى 100، لتتضاعف مع كل تكرار للانتهاك إلى أن تصل إلى 3 آلاف و200 جنيه إسترليني.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، أن حكومة بلاده تبدأ عملية تدريجية لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" مع تبني خطة تحذير من المرض تضم 5 درجات خطورة.

كما أعلن جونسون عن خطة جديدة للتعامل مع كورونا المستجد، مشيرا إلى خطة من 5 مراحل لمواجهة كورونا المستجد، وقال جونسون: أقمنا نظام إنذار جديد للتعرف على عدد إصابات فيروس كورونا.

وأوضح جونسون، أن نظام الإنذار الجديد يتضمن 5 مراحل لتحديد مستوى انتشار الوباء، مضيفا: "ليس لدينا خيار سوى السيطرة على فيروس كورونا".

وأشار جونسون، إلى أن أزمة فيروس كورونا كلفت بريطانيا خسائر اقتصادية كبيرة، معلنا أن خطته ستعرض على البرلمان، اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال جونسون: "في يوليو المقبل قد نعيد فتح الخدمات العامة للمواطنين إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير"، موضحا، أنه في يونيو المقبل قد نسمح بفتح المتاجر وإعادة الأطفال إلى المدارس.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أنه من يوم الأربعاء المقبل سيسمح للمواطنين بممارسة التمارين الرياضية والتعرض للشمس، وأشار جونسون، إلى أن على البريطانيين تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان، وتابع جونسون قائلا: بدأنا تحقيق أهدافنا من خطة محاصرة كورونا المستجد.

بدوره، انتقد زعيم المعارضة البريطانية، رئيس حزب العمال كير ستارمر، بيان رئيس الوزراء بوريس جونسون حول الأوضاع الصحية في البلاد، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وقضية القيود العامة.

وقال ستارمر في بيان أصدره مساء أمس الأحد، إن كلمة جونسون غامضة ومبهمة وأثارت أسئلة أكثر من الأجوبة، موضحا: "هذا البيان يثير أسئلة أكثر مما يجيب، ونرى احتمال توجيه إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في اتجاهات مختلفة".

وأضاف ستارمر: "يبدو أن رئيس الوزراء يطلب من ملايين الأشخاص العودة إلى العمل دون خطة واضحة للسلامة أو توجيه واضح لكيفية الوصول إلى هناك دون استخدام وسائل النقل العام. ما كانت تحتاجه البلاد الليلة هو الوضوح والتوافق، لكن لم نحصل على أي منهما".

وذكر زعيم حزب العمال، أنه ينتظر تفاصيل أكثر من رئيس الوزراء غدا الاثنين، خلال المساءلة البرلمانية، فيما حث على زيادة الفحص الطبي وتكثيفه للمواجهة العملية للمرض.

الرئاسة الفرنسية: بريطانيا لن تحجر على القادمين من فرنسا في الوقت الراهن

من جانبها، أعلنت الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه"، أن بريطانيا لن تفرض الحجر الصحي على المسافرين القادمين من فرنسا في هذه المرحلة، رغم تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي، أمس الأحد، إن أي إجراء كهذا سيكون متبادلا وأن الحجر لن يفرض، إلا بالتشاور بين الطرفين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال في كلمة أذاعها التلفزيون، أمس الأحد: "سيتم قريبا فرض الحجر الصحي على الوافدين إلى البلاد جوا" للحيلولة دون قدوم عدوى كورونا المستجد من الخارج مجددا.

أدنى حصيلة للوفيات اليومية جراء كورونا في فرنسا وإيطاليا

وفي فرنسا، سجلت السلطات، أمس الأحد، أدنى حصيلة للوفيات اليومية جراء كورونا المستجد منذ 1 أبريل الماضي، إذ تم رصد 70 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 70 حالة وبلغت 26380، بينهم 16642 توفوا في المستشفيات 9738 في دور المسنين.

وأشار الرقم إلى تراجع لافت ومستمر في وتيرة الوفيات بالوباء مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر الجمعة الماضية 243 حالة و أمس الأول السبت 80.

وأوضحت الإدارة، أنه استمر انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 22614 إلى 22569 شخصا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2812 إلى 2776، في تراجع مستمر لكلا المعدلين منذ أكثر من أسبوعين.

وسجلت إيطاليا، أمس الأحد، تراجعا ملموسا لمعدل ارتفاع الوفيات بكورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 165 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أقل عدد منذ 9 مارس.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 165 حالة جديدة، وبلغ 30560.

وأشار الرقم إلى تراجع لافت لمعدل الوفيات بكورونا المستجد في إيطاليا على أساس يومي مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة الجمعة الماضية 243 حالة جديدة، و أمس الأول السبت 194.

ويمثل المعدل الجديد أقل ارتفاع للوفيات جراء الوباء في إيطاليا منذ 9 مارس الماضي.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 802، مقارنة مع 1327 الجمعة الماضية و1083، أمس الأول السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 219070.

وتراجع معدل الإصابات اليومية إلى أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ 1 مارس.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 84842 إلى 83324، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 1034 إلى 1027.

وأضافت هيئة الدفاع، أنه ارتفع عدد المتعافين من المرض من 103031 إلى 105186 شخصا، بينما بلغت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 1.43 مليون.

وفي ألمانيا، كشفت بيانات معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية"، أن معدل نقل عدوى كورونا في ألمانيا ارتفع مجددا إلى 1.1، بعد أن كان 0.65 قبل رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس الأربعاء الماضي، وفقا لما ذكرتته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعرب المعهد عن قلقه إزاء تسجيل ارتفاع في المعدل المذكور، مشددا على ضرورة مواصلة التدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والقفازات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وحسب آخر الإحصائيات، بلغ عدد المصابين بكورونا في ألمانيا، 171 ألفا و639، توفي منهم 7 آلاف و549، فيما تعافى 144 ألفا و400.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل 5 وفيات و 23 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت عدد الوفيات إلى 252، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء أمس الأحد.وبلغت حصيلة المصابين الإجمالية إلى 16477 شخصا وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت وزارة حية الاحتلال، أن عدد المصابين في الوقت الحالي بلغ 4795 شخصا، بينهم 74 بحالة خطرة و65 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد المتعافين 11430 شخصا.

بدوره،قال نائب المدير العام لوزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار جروتو، إن احتمال حدوث موجة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ثانية في الصيف، يندرج بين السيناريوهات التي تستعد لها تل أبيب.

ونقل موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن جروتو قوله إن التراجع في معدل الإصابات بكورونا المستجد يعتبر مؤشرا مهما في الوقت الحالي، غير أن إجراءات الوقاية سوف تستمر لعدة أسابيع أو أشهر، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وحول استمرار ارتداء الكمامات لسنوات قادمة، قال مسؤول الاحتلال الإسرائيلي: "لا أعتقد أنها ستكون لسنوات، قد تبقى معنا لبضعة أسابيع أو أشهر".

وفي رده على سؤال حول التوصل إلى مضادات للوباء، أضاف جروتو: "أنها عملية تستغرق وقتا طويلا، هناك الكثير من العلاجات التي ثبتت فعاليتها مخبريا لكن ذلك لن يكون قريبا".

وأعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، أنها قررت إخضاع كل من ساعد في انتشال رجل غرق الليلة الماضية في مياه بحيرة طبريا للحجر الصحي، حيث تبين إصابة الغريق بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد مستشفى "بوريا" إصابة الرجل الثلاثيني الذي غرق في مياه البحيرة الليلة الماضية بالوباء، وتم نقله إلى قسم كورونا لإخضاعه للتنفس الصناعي، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية..

وقررت وزارة صحة الاحتلال إخضاع كل من قام بانتشاله وتقديم العلاج الطبي له للحجر الصحي، بما ينسحب على اثني عشر شخصا بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.

إسرائيل بصدد استئناف عمليات الإخصاب الصناعي في المستشفيات والعيادات

وأعلن في إسرائيل عن قرب سماح وزارة الصحة باستئناف عمليات الإخصاب الصناعي وعلاج العقم في العيادات والمستشفيات، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب كورونا.

ويفترض أن تتم تلك العمليات بناء على خطة بلورها المجلس الوطني للقبالة وطب النساء في إسرائيل، وتقضي أن تجري العلاجات دون تحديد عمر النساء مع السماح بإجراء الإخصاب في المختبر لنساء تبلغ أعمارهن 30 عاما على الأقل، إضافة إلى خضوع كل امرأة راغبة في العملية وزوجها لاختبار الكشف عن كورونا المستجد.

وأعلنت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية ترحيبها بمبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصوم والصلاة والدعاء الخميس المقبل من أجل أن يرفع الله وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" عن الإنسانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ودعا رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية مهاجري زيان في تصريح،الجاليات المسلمة في أوروبا إلى المشاركة في الدعاء الجماعي بالخير واللطف، موضحًا أن الظروف الحالية تحتم على الجميع التضامن لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا ترحيبه باسم المراكز الإسلامية والجاليات المسلمة في أوروبا بهذه المبادرة الإنسانية التي تشكل فرصة لتجسيد وثيقة الأخوة الإنسانية.

تركيا ترفع حظر التجول عن 24 ولاية

وفي تركيا، أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس الأحد، رفع حظر التجول المفروض منذ يومين على 24 ولاية تركية ضمن تدابير مكافحة كورونا المستجد.

ورفعت وزارة الداخلية التركية الحظر عن كل من العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول وعن مدن وولايات البلاد اعتبارا من الليلة، مشيرة إلى رفع تدابير الحجر عن 303 مناطق سكنية في 61 ولاية واستمرارها في 111 منطقة.

وقالت الوزارة إنها "اتخذت إجراءات إدارية أو جزائية بحق 13 ألفا و716 مواطنا ممن خالفوا حظر التجول.

ووفقا لأحدث الإحصاءات التي نشرتها وزارة الصحة، أمس الأحد، فإن "عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 92 ألفا و691 شخصا بعد تماثل 3 آلاف و211 للشفاء، وارتفعت الإصابات إلى 138 ألفا و657 شخصا، بعد تسجيل 1542 إصابة، كما ارتفعت الوفيات إلى 3786، بعد تسجيل 47 وفاة.

ارتفاع الإصابات بكورونا في المغرب إلى 6063 حالة..والدار البيضاء لا زالت تتصدر قائمة المصابين

عربيا، أعلنت السلطات المغربية، عن ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 6063 حالة، بعد تسجيل 153 إصابة جديدة جُلّها في مدن الدار البيضاء ومراكش وفاس، فيما وصل عدد المتوفين إلى 188 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2554 حالة وتعافي 93 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن نسبة الموتى انخفضت إلى 3.1 %، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضافت الوزارة المغربية، أن الدار البيضاء لا زالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش ثم طنجة وفاس.

وقال مقيمون مغاربة في إسبانيا، ويوجدون حاليا في بلدهم المغرب، إنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد سلطات مدريد لأنها قامت بترحيل المئات من المواطنين الإسبان، لكنها لم تشمل المقيمين المغارية، وهو ما اعتبروه تمييزا ضدهم.

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد وجد المقيمون المغاربة في إسبانيا، أنفسهم عالقين في بلدهم المغرب، بعد إغلاق كافة الحدود بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما أدى إلى تعطيل عملهم أو التحاقهم بالأهل في إسبانيا.

وعلى صعيد آخر، أشارت وسائل إعلام مغربية، إلى أن مغاربة آخرين يقيمون في أوروبا وعلقوا في المغرب، يعتزمون رفع دعوى ضد الرباط، لأنهم يرون أن السلطات لم تعتن بهم، على غرار من علقوا في الخارج وتلقوا مساعدة من السفارات والبعثات الدبلوماسية.

165 إصابة جديدة و 8 حالات وفاة بكورونا في بالجزائر..وإلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي،

وفي الجزائر، بلغت حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المستجد في الجزائر 5723 إصابة بينها 502 وفاة و 2678 متعاف، حتى أمس الأحج، بعد تسجيل 165 إصابة جديدة و 8 حالات وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة .

وقال المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء، جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 132 حالة شفاء جديدة في الفترة المذكورة ليصل إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء إلى 2678 حالة.

وأعلن مجلس الوزراء الجزائري، اليوم، إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي، وتأجيل امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي "البكالوريا" إلى شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن مجلس الوزراء، عقد اجتماعا استثنائيا بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية، أفضى إلى قرار إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم إجراء امتحان شهادة البكالوريا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت الرئاسة الجزائرية، إلى أن الانتقال في أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول، فيما تقرر تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020 -2021 إلى بداية شهر أكتوبر، حسب ما أشارت صحيفة بوابة "الشروق" الجزائرية.

ولدى دراسة ملف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مجلس الوزراء تأجيل الدخول الجامعي إلى منتصف شهر نوفمبر المقبل، برمجة مختلف مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج بالنسبة للطلبة المعنيين بالسنوات النهائية من التعليم، خلال شهري يونيو وسبتمبر 2020.

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد، وتهتم بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل المراحل، خاصة أقسام الإمتحانات النهائية.

وبخصوص قطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين، قرر مجلس الوزراء تأجيل الانطلاق الفعلي للتكوين بالنسبة للمتربصين والمتكونين المسجلين لدورة فبراير الماضي إلى دورة سبتمبر القادم، فيما يمكن للمتمهنين الموجودين في تربص، الالتحاق بالمؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة المسجلين فيها عندما تستأنف العمل.

ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في العراق إلى 109 حالات..وفرض حظر شامل للتجول في البلاد خلال أيام عيد الفطر

وفي العراق، سجلت السلطات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 88 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وميسان وديالى وذي قار وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2767 إصابة.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، إنه تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 109 حالات.

وسجلت 32 حالة شفاء جديدة مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1734حالة.

وأعلنت السلطات العراقية، اليوم، أنها قررت فرض حظر شامل للتجول في البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في بيان، إن "حظر التجول الجزئي سيكون من الخامسة مساء وإلى الخامسة فجرا، مع فرض حظر شامل خلال أيام العيد".

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أكد "أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد".

وشدد الكاظمي، على "ضرورة حماية المواطنين من خطر الوباء، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات".

وفي السعودية، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، إنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه في وقت سابق، بمنع التجول على مدار 24 ساعة بمحافظتي "صامطة والداير" في منطقة جازان، فقد تقرر في ضوء توصيات الجهات الصحية رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة صامطة وذلك اعتبارًا من غدٍ الاثنين، واستمرار السماح لسكان المحافظة بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وفي الأردن، وافق مجلس الوزراء الأردني اليوم، على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في المؤسسات والدوائر الحكوميّة في الأردن بعد عطلة عيد الفطر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس". وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إنّ الدليل الإرشادي سيعمّم على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة في البلاد، لتهيئة الموظّفين للعودة إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر ضمن إجراءات تضمن السلامة العامّة والوقاية، واستدامة تقديم الخدمات سواء من موقع الخدمة أو عن بُعد.

اليمن: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا في مناطق سيطرة حكومة هادي.. والصحة العالمية تعلق نشاط موظفيها في مراكزها بمناطق سيطرة الحوثيين

وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تسجيل 17 إصابة جديدة بالعدوى.

وأوضحت اللجنة أن الحالات المصابة الجديدة موزعة بين محافظات حضرموت (3) وعدن (10) ولحج (2) إحداهما حالة وفاة، وتعز (2).

وأضافت أن إجمالي الإصابات بالعدوى منذ 10 أبريل الماضي، ارتفع إلى 51 حالة، بينها 8 وفيات وحالة شفاء واحدة.

وأظهرت توجيهات اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم، أن منظمة الصحة العالمية علقت نشاط موظفيها في مراكزها بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك في خطوة قالت مصادر إنها تستهدف الضغط على الجماعة لتحري قدر أكبر من الشفافية إزاء الحالات التي يُشتبه بإصابتها بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وأعلمت توجيهات منظمة الصحة العالمية التي صدرت في وقت متأخر من مساء أمس الاول السبت موظفيها في صنعاء وميناء الحديدة على البحر الأحمر ومحافظة صعدة في الشمال ومحافظة إب في الوسط بأن "جميع التحركات أو الاجتماعات أو أي نشاط آخر" للموظفين في تلك المناطققد أوقفت حتى إشعار آخر.

وأبلغ 3 مصادر لـ"رويترز"، أن المنظمة اتخذت ذلك الإجراء للضغط على الحوثيين للإبلاغ عن نتائج الاختبارات الخاصة بكوفيد-19.

واتهمت الحكومة الشرعية، الحوثيين بالتغطية على التفشي في صنعاء، وهو اتهام تنفيه الحركة.

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 30 حالة شفاء

وفي فلسطين، أشارت وزارة الصحة ، إلى عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الثالث على التوالي بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات، في حين سُجلت 30 حالة شفاء جديدة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن عدد المحافظات الخالية حاليا من الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 5 محافظات، وهي محافظات طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية، إضافة إلى بيت لحم بعد تشافي جميع المصابين بالمرض، وكان آخرها 17 حالة هي الآن قيد الحجر المنزلي.

وأوضحت الكيلة، أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 61% من مجمل الإصابات المسجلة.

في إيران، صرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، بأنه سيتم الإعلان عن سبل مناسبة لإعادة فتح المساجد لإحياء ليالي القدر في شهر رمضان، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكتب نمكي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فور توصيات المرشد الأعلى علي خامنئي اليوم بشأن البحث عن سبل لإعادة فتح المساجد أمام المواطنين في ليالي القدر، عقدنا اجتماعا وتوصلنا إلى سبل مناسبة سيتم الإعلان عنها لاحقا".

وأضاف نمكي: "توصلنا لحسن الحظ إلى سبل مناسبة في ظل الالتزام بتعليمات صحية صارمة لإحياء تلك الليالي المباركة".

سلطات مقاطعة جيلين الصينية ترفع درجة التأهب في شولان من المنخفضة إلى المتوسطة بسبب كورونا

وفي الصين، تواجه الصين موجة محتملة ثانية لتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن أعلنت، أمس الأحد، رصد 14 إصابة بالمرض بينها 11 في مدينة شولان التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ورفعت سلطات مقاطعة جيلين درجة التأهب في مدينة شولان من المنخفضة إلى المتوسطة عقب تأكيد إصابة امرأة في 7 مايو الجاري.

ورفع المسؤولون المحليون تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 مايو الجاري، جميعهم من أفراد أسرة المرأة المصابة ومخالطيها.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فين، اليوم: "بالتوافق مع مقاييس الدولة لتصنيف الأوضاع الوبائية، ترفع مقاطعة جيلين مستوى الخطر الوبائي في مدينة شولان من المتوسط إلى المرتفع".

وأوضحت حكومة جيلين أن شولان عززت إجراءات مكافحة الوباء بما فيها إغلاق المجمعات السكنية وحظر التنقل غير الضروري وإغلاق المدارس.

وذكرت لجنة الصحة الصينية، اليوم، أنها سجلت 14 حالة جديدة في البر الرئيسي الصيني، ما يمثل أكبر معدل منذ 28 أبريل الماضي.

وسجلت بين الإصابات الجديدة أول حالة منذ 35 يوما في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث ظهر المرض في أواخر العام الماضي.

إطلاق سراح 85 طفلا من سجون جنوب السودان بسبب كورونا.. وجنوب أفريقيا: الدول الأفريقية بحاجة إلى التوقف عن سداد الديون لمدة سنتين

وفي جنوب السودان، أعلنت الأمم المتحدة، أنه تم الإفراج عن 85 طفلا في جنوب السودان، ضمن الجهود المبذولة لتخفيف اكتظاظ السجون ومنع تفشي وباء كورونا المستجد بين السجناء.

وذكر مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن الذين أطلق سراحهم تم لم شملهم مع آبائهم أو الأوصياء القانونيين عنهم.

وأضاف المكتب أن اكتظاظ السجون في جنوب السودان، مع ضعف الصرف الصحي، وغياب الرعاية الصحية يمثل ظروفا مواتية لانتشار فيروس كورونا.

من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، إن الدول الأفريقية بحاجة إلى التوقف عن سداد الديون لمدة سنتين، لمنح الحكومات مساحة مالية لمكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح رامافوسا الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي بتصريحات له خلال اجتماع مع رؤساء دول الجوار لبلاده، وفق بيان صادر عن الرئاسة في جنوب أفريقيا، أنه بالنظر إلى حجم الضرر المتوقع تحتاج الدول الأفريقية إلى إيقاف سداد الديون لمدة عامين، في حين أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دعما وقف سداد الديون لمدة تسعة أشهر.

"أفيانكا" الكولومبية للطيران تشهر إفلاسها بسبب كورونا

وفي قارة أمريكا الجنوبية، تقدمت شركة "أفيانكا" القابضة، ثانية أكبر شركات طيران أمريكا اللاتينية بطلب إشهار إفلاسها، مع اقتراب موعد سداد سندات مستحقة، وفشلها في الحصول على مساعدة عاجلة من حكومة كولومبيا، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقدرت "أفيانكا" قيمة التزاماتها المالية بـ10 مليارات دولار في طلبها الذي أودعته لدى محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنكو فان دير ويرف، في بيان صحفي: "أفيانكا" تواجه أكثر الأزمات صعوبة في تاريخها الممتد إلى 100 عام".

وستكون الشركة واحدة من أولى شركات الطيران الكبرى في العالم التي تفشل نتيجة أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" التي أدت إلى انخفاض حركة الطيران العالمية بنسبة 90 بالمئة.

و"أفيانكا"، واحدة من أقدم شركات الطيران في العالم، ومصدر فخر للكولومبيين، ومرت الشركة بالإفلاس أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وجرى إنقاذها على يد جيرمان أفروموفيتش، وهو رجل أعمال بوليفي المولد، وأحد رواد العمل في مجال النفط.