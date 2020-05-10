طائرة بها عسكريون ساعدوا إيطاليا في مكافحة كورونا تعود لموسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة خامسة تابعة للقوات الجوية الروسية على متنها عسكريون روس، ساعدوا إيطاليا في مكافحة وباء كورونا، أقلعت من مدينة فيرونا الإيطالية متوجهة إلى روسيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، أن الطائرة من نوع "إيل ــ 76" للنقل العسكري، وتحمل على متنها العسكريين والمعدات الخاصة لوحدة وزارة الدفاع الروسية، التي قامت بمساعدة إيطاليا في مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي.

يُذكر أن 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية وصلت في مارس الماضي إلى إيطاليا، وعلى متنها مختصون عسكريون في علم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع وفرق طبية وتمريضية لمكافحة فيروس "كوفيد - 19"، بالإضافة إلى معدات الفحص وتدابير التطهير.