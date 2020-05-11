أسعار جديدة للبنزين في السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية تطبيق أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من اليوم، والتي أظهرت انخفاضاً يصل إلى حوالي 50% خلال شهر مايو الحالي، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وبلغت الأسعار المحدثة كالآتي، بنزين 91 بلغ سعره 0.67 ريال لكل لتر، بانخفاض 49 % عن الشهر السابق، وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر، بانخفاض 44 % عن الشهر السابق.

وذكرت أرامكو وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن تعديل الأسعار يجري وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأوضحت الشركة، أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وقالت أرامكو، إنه يمكن لملاك المحطات وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار بشكلٍ شهري عبر موقع الشركة السعودية.