 النيابة السعودية توضح المخالفات التي تعيد المتهم للحبس الاحترازي

قدمت النيابة العامة السعودية توضيحا للأسباب التي تؤدي إلى القبض مجددا على المتهم المفرج عنه في أي قضية كان على ذمتها، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت النيابة عبر حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الأحد: "للمحقق إصدار أمر قبض جديد على المتهم وتوقيفه على ذمة قضية سبق وأن صدر بحقه أمر بالإفراج تجاهها، حال تحقق المقتضى النظامي بشأنه".

و أشارت النيابة السعودية، إلى 3 أسباب تؤدي لإصدار أمر قبض جديد على المفرج عنه وهي: إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بما شرط عليه أو وجدت ظروفا تستدعي هذا الإجراء.