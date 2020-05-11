كونتي مخاطبا الإيطاليين: أمامنا أشهر صعبة.. ولكن ستقضون الصيف على الشواطئ

توقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن تكون الأشهر القادمة صعبة على الإيطاليين، مؤكدا أنهم سيتمكنون رغم ذلك من قضاء العطلة الصيفية على الشواطئ وليس في الحجر الصحي، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال كونتي في تصريح لحصيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أمس الأحد إن "هذه الأشهر ستكون صعبة جدا، ونحن أمام الاختبار الأكثر قسوة منذ ما بعد الحرب".

وأشار كونتي، إلى أنه سيكون هناك انخفاض حاد للناتج المحلي الإجمالي، وأن تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاد ستكون "مؤلمة جدا".وأكد المسؤول الإيطالي، أن الحكومة ستواصل العمل "بحزم" على ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وتابع كونتي قائلا: "هذا الصيف لن نبقى على الشرفة وجمال إيطاليا لن يبقى تحت الحجر الصحي وسنستطيع الذهاب إلى الشواطئ وإلى الجبال والاستمتاع بمدننا".ودعا كونتي، الإيطاليين لقضاء العطلة في البلاد على الرغم من وجود بعض "القواعد والإجراءات الاحترازية".

جدير بالذكر، أن إيطاليا، التي أصبحت إحدى الدول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، حيث أسفر عن وفاة أكثر من 30 ألف شخص، تسجل في الأيام الأخيرة تراجعا في أعداد الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس، وبدأت تدريجيا برفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس.