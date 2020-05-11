الجزائر تلغي الحظر المفروض على استيراد السيارات

أعلنت الحكومة الجزائرية، أنها ستتيح استيراد السيارات بعد أن أخفق الحظر في تخفيض فاتورة الاستيراد، فيما تحاول كبح الإنفاق للتعامل مع انخفاض عائدات الطاقة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الحكومة إن "خطة السماح لتجار السيارات باستئناف الاستيراد تمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء وبحضور رئيس البلاد عبد المجيد تبون".

وتمت المصادقة على الحظر في عام 2014، في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.وجاء قرار وقف الاستيراد بعد ارتفاع فاتورة الواردات تزامنا مع انخفاض عائدات الطاقة أثر تراجع أسعار النفط الخام العالمية.