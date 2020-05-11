صور.. مراسم دفن الطبيب السوري المتوفى بكورونا في مطروح

أنهى فريق من الطب الوقائي مراسم دفن الدكتور حسان السورى، المتوفى فى مطروح متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وصلى الفريق الطبى بمستشفى النجيلة للعزل فى ساحة المستشفى صلاة الجنازة على الدكتور حسان بمشاركة فريق الإسعاف، وتوجه فريق من الطب الوقائى بمديرية الصحة بمطروح ،اليوم، بجثمانه فى تابوت خشبى داخل سيارة إسعاف إلى مقابر مطروح مرتدين البدل الواقية، وأجريت له مراسم الدفن طبقا للبروتوكول المنظم من وزارة الصحة.

ورصدت "الوطن" بالصور مراسم الدفن للدكتور حسان فى مقابر مطروح ورحلته إلى مثواه الأخير.