"عجينة" عن أزمته: حاولت التواصل مع مدير مستشفى شربين وهاتفه كان مغلقا

قال النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، إن ما حدث في مستشفى شربين على السوشيال ميديا وبعض القنوات والأشخاص ولم يعرفوا الحقيقة أو يحضروا الأحداث والجميع أخذ من كلام الأطباء ومديري المستشفى واتهموني بأني ظالم واقتحمت المستشفى.

وأضاف عجينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن "ما حدث أني كنت في مدينة المنصورة بمبنى المحافظة أنهي بعض الطلبات في دائرتي لبعض المواطنين وعند نزولي قبل الإفطار بحوالي ساعتين ونصف تقريباً، تلقيت اتصالا من مواطن يبكي ويستغيث بأن والده يموت في مستشفى شربين ولا يوجد أطباء فطلبت منه أن يعطيني أي طبيب أثناء وجودي في المنصورة وهو في شربين وأنه لا يوجد أي أطباء وتوجهت بعدها للمستشفى وطلبت مدير المستشفى فوجدت هاتفه خارج نطاق الخدمة".

وتابع: "توجهت بعد ذلك للأمن وعرفتهم بشخصيتي وطلبت منه الذهاب لمدير المستشفى وأبلغني بأنه غير موجود، ولا يوجد أي شخص ينوب عنه سوى طبيب فذهبت إليه وعرفته بحالة المريض الذي استغاث بي وعرضه عليه وفي حالة عدم وجود علاج له في مستشفى شربين من الممكن أن نحوله لمستشفى جامعة المنصورة، فأجابني بأنه طبيب عظام ومتخصص في الجبس".

واستكمل: "بعد ذلك قابلت الطبيب الذي ينوب عن مدير المستشفى وشرحت له حالة المريض وأخبرني أنه يحتاج عناية مخ وأعصاب وهذا غير متوافر في المستشفى، قلت له يعني نسيب الراجل يموت؟، فبدأ الدكتور صوته يعلى عليا ويقولي أجيبلك منين ما إنت نائب أهو ما تجيب لنا عناية مركزة، قولتله إحنا في المريض مش في رفع كفاءة المستشفى، زعقلي وقالي أنا مش مسؤول عن الكلام ده وزعقت أنا كمان لكن محدش فينا غلط في التاني ولا يوجد أي تعدي من قبلنا على الآخر وتركته وذهبت للمريض الذي كان يجلس في إحدى غرف المستشفى بالطابق الرابع".