"بنها لشبابها" تطلق مشروع ميكنة بيانات 150 ألف طالب

أطلقت مبادرة بنها لشبابها برئاسة أحمد شعلان، مشروع ميكنة بيانات 150 ألف طالب وطالبة بمدارس إدارة بنها التعليمية في إطار تطوير العملية التعليمية والتحول الرقمي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمشاركة المجتمعية وتماشيا مع المشروع القومى للتحول الرقمى بمؤسسات الدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق رؤيه مصر 2030.

قال احمد شعلان مؤسس المبادرة والمتبرع بأعمال المبادرة إنه سيتم تجهيز وتطوير ودهان غرفة شئون الطلاب بإدارة بنها التعليمية وتوفير 10 أجهزة حاسب آلى لحفظ بيانات 150 ألف طالب وطالبة وميكنتهم للتسهيل فى استخراج بيانات النجاح وغيرها من الأمور الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى تركيب شبكة إنترنت داخلية وترميم السلالم بمبنى الإدارة بالرخام وتركيب مظلة لخدمة الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، أن المشاركة المجتمعية لها دور فعال في تطوير العملية التعليمية والتحول الرقمي والتسهيل على أبنائنا الطلاب وتطوير الخدمات التعليمية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق التنمية المستدامة 2030.