عجينة: الأطباء في مستشفى شربين أهانوني.. ولم يكن لي مصلحة شخصية هناك

تحدث النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، عن المقطع الذي قام بتصويره أثناء تواجده في مستشفى شربين، قائلا "كنت بوثق علشان محدش يقول إني اتهجمت على المستشفى، والفيديو موجود وخلال التحقيقات سأتقدم به وبكل المستندات التي تدين التقصير في المستشفى، واللي بيشوف شغله إحنا كلنا معاه وبنشد على أزره، والحالة اللي كنت معاها مش أخويا ولا قريبي ولا من دائرتي، والمواطن من بلقاس من قرية أبو فودة مركز شربين وليس من دائرتي".

وأضاف عجينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه عندما ذهب لمستشفى شربين "مش رايح علشان أدين الدكاترة، رايح علشان أنقذ الحالة، مؤكداً أن نقابة الأطباء لم تبلغنا ماذا ستفعل مع المريض الموجود بالمستشفى حتى الآن، والأطباء أهانوني وزعقولي بصوت عالي وواضح في الفيديو وصورت علشان محدش يقول إني اقتحمت".

وتابع، أنه يحترم الجميع ويكن لجميع الأطباء والممرضين وعمال المستشفيات كل احترام، ولم يكن لي مصلحة شخصية وليس لعمل شو إعلامي لأنها دائرة غير دائرتي.