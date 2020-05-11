أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-5-2020 في مصر

سجلت أسعار الذهب استقرارًا لليوم الثاني على التوالي بمحلات الصاغة، ليثبت سعر المعدن النفيس عند ذات النقطة منذ صباح أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 مايو الحالي على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 850 و853 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 744 و746 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 638 و639 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم إلى 5 آلاف و968 جنيهًا.