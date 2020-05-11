استشاري أوبئة: نحتاج سنة على الأقل للتوصل إلى مصل ضد كورونا

قال أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنّه وحتى الآن لم يتم التوصل لأي نتائج نهائية تخص الأمصال التي تقع تحت التجربة خلال الفترة الراهنة: "بنجرب كل الاحتمالات على أكثر من مركز بحثي، واللي هيثبت قوته هيتم تصنيعه والإعلان عنه".

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّه التوصل إلى عقار ضد فيروس كورونا واعتماده قد يستغرق عاما على أقل تقدير لفترة الاعتماد وظهوره بالأسواق، موضحا أنّ فيروس سارس كان معدل انتشاره مختلفا تماما عن فيروس كورونا الحالي، ووصل مدى انتشاره خلال 9 أشهر لـ10 الآف حالة فقط حول العالم.

وأكد أنّ فيروس كورونا من الصعب الرهان على كونه سيضعف في المستقبل القريب، والأهم هو اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لعدم تفشي الفيروس، مشيرا إلى أنّه ليس من المتوقع تمحور الفيروس ليكون أقل حدة أو أكثر قوة: "ده مش متوقع من الفيروسات التاجية".