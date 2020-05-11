 جهاز مدينة العلمين الجديدة يزيل تعديات على 40 فدان من أراضي الدولة

صرح المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات عن مساحة 40 فدانا من الأراضي الملوكة للدولة، والواقعة تحت ولاية جهاز مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن تم تنفيذ الحملة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.

وقال "عبد الغني، إن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات عن كامل مساحة الأرض، حيث تمثلت التعديات التي تم إزالتها في إقامة مبان عشوائية بعدة مناطق، بهدف الاستحواذ على الأراضي المملوكة للدولة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي.

وأكد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، استمرار شن حملات إزالة التعديات والمخالفات، وذلك في إطار استيفاء حق الدولة وردع المعتدين، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا، فى ارتكاب مخالفات.