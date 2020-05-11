ضياء عبدالخالق: دوري بالاختيار كان لشخص خامل ومينفعش أعمله تاني

قال الفنان ضياء عبدالخالق مجسد دور "أبوعبدالله" بمسلسل الاختيار، إن الشخصية الحقيقية التي جسدها بمسلسل الاختيار كان للإرهابي توفيق فريج، والذي كان يبدو للجميع كونه "خامل"، ويعمل في تجارة العسل في العريش، ليصبح مسؤلا عن تفجير خطوط الغاز، وتجنيد ضباط من القوات المسلحة السابقين مثل هشام عشماوي وعماد عبدالحميد، متسائلا: "إيه قدرة الراجل ده على غسل أدمغه البشر؟".

وأضاف عبدالخالق، خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعضاء الجماعات الإرهابية دائما ما يلجؤون إلى غسل أدمغة الشباب عبر تفسيرهم الخاطئ للقرآن وأياته بعيدا عن أسباب نزول الأيات وتفسيرها الحقيقي.

وتابع: "بياخدوا القرآن ويفسروه لخدمة أغراضهم، وبيقولوا في الأخر أنت هتخالف كلام ربنا"، موضحا أنه دراس ذلك الدور فترة شهر ونصف قبيل أدائه أمام الكاميرا: "قعدت أدرس مع نفسي اللهجة والحفظ، وكانت فترة تحضير مبدئية".

وأكد أنه دائما ما يلتزم بالمذاكرة بفترة طويلة قبل التصوير وخلال الكواليس قبل ظهوره أمام الكاميرات: "مستحيل أكلم حد قبل التصوير بيوم مثلا أو أعمل حاجة غير أني بذاكر وبس"، مشيرا إلى أنه وبعد هذا الدور لن يجسد دور الإرهابي في أيا من أعماله فيما بعد: "ردود الناس في نجاحي على هذا الدور بيؤكد أني مينفعش أعمله تاني علشان هيبقي تكرار".