ضياء عبدالخالق: ابنتي بتحب منسي.. والناس بتقولي هنبلغ عنك

قال الفنان ضياء عبدالخالق مجسد دور الإرهابي "أبوعبدالله" بمسلسل الاختيار، إن ابنته ذات الـ7 سنوات تنبهر دائما بما يقدمه أبطال المسلسل من القوات المسلحة وعلى رأسهم الشهيد منسي: "بسيب المشهد وأقعد اتفرج عليها وهي مخطوفة وسرحانه، وبتقولي عايزه أبقى زي دول لما أكبر".

وأضاف "عبدالخالق"، خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية بدأت تقدم دعما للأعمال التي تجسد بطولات الكثير من الأشخاص الذين لا نعلم عنهم معلومات سوى من الجرائد.

وأوضح أن مسلسل الاختيار، حظى بدعم لوجيستي ومادي ومعنوي، مع توفير كافة الإمكانيات المطلوبة: "علشان نقدم أبطال حقيقيين موجود منهم آلاف النماذج على مدار تاريخ مصر، هما دول القدوة".

وأكد أن ردود أفعال المواطنين على دوره بمسلسل الاختيار دائما ما تسعده وتبهره: "فيه ناس بتقولي إحنا هنبلغ عنك، وفيه منهم اللي بقى يندهني بأبو عبدالله".