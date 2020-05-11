ضياء عبدالخالق عن تنوع أدائه في الاختيار والفتوة: المسرح فرق معايا

قال الفنان ضياء عبدالخالق مجسد دور "أبوعبدالله" بمسلسل الاختيار، إن مادة "حرفية التمثيل" والتي درسها في معهد الفنون المسرحية، ساعدته على التنوع بين الشخصيات التي يجسدها في كل من مسلسل الفتوة والاختيار على حد السواء: "ده كنا بنعمله في نفس المشهد على المسرح".

وأضاف عبدالخالق خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن معهد فنون مسرحية أضفى على خبراته الكثير من المعلومات والخبرات المتركمة: "شغل المسرح فرق معايا، ومعهد فنون مسرحية عامل مهم جدا، أداني خبرة وتجربه وممارسة"، موضحا أن التقمص بنسبة كبيرة للشخصية خطر على الممثل وزملائه وأهلة: "ممكن يبقي فيه ناس بتحب تشتغل بيها، وأنا مش بحبها خالص، والممثل لازم يبقي عنده وعي كامل".

وأكد أن كل أدواره التي ظهر فيها خلال مسيرته الدرامية: "ده شغلي، ولو حبيت دور عن دور هعمل التاني وحش"، مشيرا إلى أن ردود افعال الناس على دوره في مسلسل الاختيار كانت أقوى بكثير مما قدمه في مسلسل "الفتوى" مع الفنان ياسر جلال.