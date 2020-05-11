يبدأ من 3400 جنيه.. تعرف على سعر المتر بمشروع سكن مصر في 8 مدن جديدة

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس، باب التسجيل الإلكتروني لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا)، في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.

وتستعرض "الوطن" أسعار المتر للوحدات السكنية في المدن الجديدة على النحو التالي:

مدينة 6 أكتوبر الجديدة

يبلغ سعر المتر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة نحو 6380 جنيهًا، ليبلغ سعر الوحدة الـ106 مترات نحو 676 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الوحدة الـ115 مترًا نحو 734 ألف جنيه.

مدينة العبور

يبلغ سعر المتر بمدينة العبور 6070 جنيهًا، ليبلغ سعر الوحدة الـ115 مترًا 699 ألف جنيه.

مدينة القاهرة الجديدة

بلغ سعر المتر بمدينة القاهرة الجديدة 7655 جنيهًا، ليبلغ سعر الوحدة الـ106 مترات 811 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الوحدة الـ115 مترًا 880 ألف جنيه.

مدينة بدر

ويبلغ سعر المتر بمدينة بدر 4980 جنيهًا، ليبلغ سعر الوحدة الـ115 مترًا 573 ألف جنيه.

مدينة المنصورة الجديدة

فيما يبلغ سعر المتر بمدينة المنصورة الجديدة 6870 جنيهًا، ليبلغ سعر الوحدة الـ106 مترات نحو 728 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الوحدة الـ115 مترًا 790 ألف جنيه.

مدينة المنيا الجديدة

ويبلغ سعر المتر بمدينة المنيا الجديدة 3400 جنيه، ليبلغ سعر الوحدة الـ106 مترات 360 ألف جنيه، وسعر الوحدة الـ115 مترًا 391 ألف جنيه.

مدينة ناصر غرب أسيوط

ويبلغ سعر المتر بمدينة ناصر 3480 جنيهًا، ليبلغ سعر الوحدة الـ106 مترات نحو 369 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الوحدة الـ115 مترًا نحو 400 ألف جنيه.

مدينة غرب قنا الجديدة

يبلغ سعر المتر بمدينة غرب قنا نحو 3440 جنيهًا، ليبلغ سعر الوحدة الـ106 مترات نحو 365 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الوحدة الـ115 مترًا نحو 396 ألف جنيه.

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