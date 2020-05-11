ارتفاع عدد وفيات كورونا لـ22 حالة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بـ357 حالة و22 وفاة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169 ألفا و575، بينما بلغت الوفيات 7417 حالة

ومقارنة مع بيانات يوم أمس، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس يوم الأحد كانت667 حالة و13 وفاة.

وكان المعهد ذكر الأحد أن بياناته كشفت عن ارتفاع في معدل نقل عدوى كورونا في ألمانيا مجددا إلى 1.1، بعد أن كان 0.65 قبل رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس الأربعاء الماضي.

وأعرب المعهد عن قلقه إزاء تسجيل ارتفاع في المعدل المذكور، مشددا على ضرورة مواصلة التدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والقفازات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وخلال اجتماعها الأسبوع الماضي، قررت الحكومة الألمانية إعادة فتح جميع المحلات التجارية ومراكز التسوق بغض النظر عن حجمها، شرط مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.