اقتصادية النواب: وصلنا للنسب الدستورية المقررة لموازنة التعليم والصحة

قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنّه وفق وزير المالية، وصلنا إلى معدل النسبة المقررة لموازنة التعليم والصحة في الدستور، متابعا: "كنا نريد زيادة هذه النسبة، إلا أنّ الظروف الحالية التي يمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا لا تسمح بذلك".

وأكد السيد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنّ هناك أسباب تؤدى إلى عدم زيادة نسبة موازنة التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة، وهي عدم وجود موارد وزيادة العجز في الموازنة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، إذ كان مخططا أن يصل معدل النمو في الموازنة العامة للدولة إلى 6.4%.

وأشار إلى أنّ اللجنة الاقتصادية بالمجلس تستعد خلال الأيام المقبلة، لمناقشة موازنة الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وشركة المياه والصرف الصحي وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الهيئات الاقتصادية.

وتابع السيد أنّ اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من المقرر أن تجتمع مع رؤساء الهيئات الاقتصادية أو ممثليها، للاستماع إلى مطالبهم في الموازنة الخاصة بهم، إضافة إلى عرض مطالبنا منهم.