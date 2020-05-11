نائب: تصريحات السفير الصيني تؤكد نجاح مصر في إرساء مبدأ التعاون الدولي

قال محمد المسعود عضو مجلس النواب، إنّ تصريحات سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، التي أكد فيها أنّ بلاده تدعم جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإعرابه عن ثقته بأنّ مصر البلد الصديق، ستتغلب على الفيروس قريبًا.

ووجّه المسعود، في بيان عنه اليوم، التحية والتقدير لدولة الصين قيادة وحكومة وشعبا على رد الجميل لمصر، بعد أول مبادرة عالمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية لدولة الصين الصديقة لتجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.

ووصف النائب، تصريحات السفير بأنّها دليل قاطع على إرساء مصر بقيادة الرئيس السيسي، مبدأ التعاون الدولي لمواجهة فيروس كورونا، من خلال مساندة ودعم مصر للصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والسودان لمواجهة فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات السفير الصيني بالقاهرة، عقب حضوره حفل تسليم الدفعة الثانية من المساعدات التي تزن 4,7 طن إلى وزارة الصحة، وتضم 10 آلاف زي وقاية، و70 ألف كاشف حمض نووي، و10 آلاف كمامة من نوع (95 N).