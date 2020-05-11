للحد من كورونا.. نشر مستشفيات متنقلة في المناطق النائية

أمر الرئيس فلاديمير بوتين، بتقديم مقترحات لبناء مستشفيات ومختبرات طبية متنقلة، في مواقع البناء الضخمة، وفي المناطق النائية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وطلب الرئيس بوتين من الحكومة الروسية، النظر في هذه المسائل وتقديم المقترحات اللازمة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال: "على الحكومة الروسية، أن تنظر في الموضوع، وأن تقدم مقترحات بشأن نشر المستشفيات الميدانية الجاهزة ومراكز التشخيص والمختبرات الطبية المتنقلة في الكيانات الروسية، للحد من مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ومنع ظهور (وانتشار) بؤر هذه العدوى".

وأكد بوتين أن ذلك يجب أن يتم بمشاركة وزارة الطوارئ الروسية، ويجب أن يشمل الأراضي التي تشهد تنفيذ مشروعات بناء واسعة النطاق، وكذلك في المناطق النائية ذات الكثافة السكانية القليلة والتي يتعذر الوصول إليها بسهولة".

وحدد الرئيس بوتين، تنفيذ هذا الأمر، خلال فترة لا تتعدى 20 مايو.