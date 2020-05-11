بسبب انتشار كورونا في قرية.. شباب نقادة يطلقون مبادرة لتشديد العزل الذاتي

تحت شعار "شباب الخطارة يقدر"، أعلن شباب قرية خطارة بنقادة عن تدشين مبادرة شعبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالقرية، تشمل التشديد من إجراءات العزل الذاتي لجميع أهالي القرية بعد ظهور 23 حالة إيجابية في القرية.

وقال عبدالله محمد عبدالله، أحد المشاركين في المبادرة، إن القرية تضم أكثر من 14 نجعا، وتعد من أكبر قرى مركز نقادة، وأنه بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا من أبناء القرية وصلت إلى 23 حالة حتى الآن ووفاة شخصين كبيرين في السن منهم بسبب الفيروس، دشن شباب القرية والمتطوعين من أبنائها مبادرة "شباب الخطارة يقدر".

وتابع أن الشباب شكل لجان في كل نجع يديرهم مجموعة من الحكماء وضعوا خطط للمبادرة، منها تشديد الطلب على المواطنين والأسر بعزل نفسهم ذاتيا حتى الانتهاء من انتشار الفيروس في القرية مع توفير الاحتياجات وأعمال التطهير.

وقالت المهندسة فاطمة إبراهيم، رئيس مدينة نقادة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية تنمية المجتمع بنقادة يقومون بأعمال الرش والتطهير والتعقيم، حيث تم تطهير بعض الأماكن بقرية الخطارة وهي منطقة نجع عمر، ومنطقة نجع العجالين، ومنطقة نجع البحرات، وجزء من منطقة نجع سعد الدين، كما تم تطهير جميع الشوارع وجميع واجهات المنازل وجميع واجهات المحلات التجارية بتلك المناطق بالبلدة.