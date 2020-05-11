مسؤول بالهلال الأحمر: نتعامل مع مصابي كورونا بتعليمات "الصحة العالمية"

قال الدكتور محمد حبيب، عضو مجلس النواب ومدير الهلال الأحمر بالشرقية، إنّه يتم التعامل مع المصابين بفيروس كورونا بخطوات أقرتها منظمة الصحة العالمية، ويجري متابعة النتائج على فترات متباينة: "طبقا لحالة تحسن المواطن أقدر أقول المواطن ده هيطلع من العزل بعد قد إيه".

وأضاف حبيب، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يامصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنّ التعامل مع أزمة كورونا يختلف من ثقافة فئة إلى أخرى، سواء المتعلمين أو الفلاحين أو غير المتعلمين أو السيدات: "السيدات أشطر جدا وأكثر حرصا من الرجالة"، مطالبا المواطنين بالاهتمام بشكل أكبر والشعور بالمسؤولية أكبر لعدم نشر فيروس كورونا.

وأكد أهمية اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الماسكات: "لا زال المجتمع المصري يغلب عليه تماما العواطف"، مشيرا إلى أنّ الهلال الأحمر دائما ما يدعم المؤسسات الصحية في الشرقية وبفرق كاملة لإمداد العاملين على الأرض.