مجلس الدولة يلزم السكة الحديد بدفع 23 ألف جنيه لميناء الإسكندرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأداء مبلغ مقداره 23 ألفًا و194 جنيها وقرشين، مضافة إليه قيمة الضريبة على القيمة المضافة، إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تعويضا عن خروج لأحد قطارات الهيئة عن مساره وتسببه فب إحداث تلفيات داخل الميناء.

وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه بتاريخ 30 يونيو 2019، خرج القطار رقم (3285) عن القضبان أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتسبب في تلفيات بممتلكات الهيئة، تمثلت في إتلاف إشارات مرور وأسوار حديد ودورة خرسانة وأرضيات إنترلوك حول سور المفروزة، وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم (1145) لسنة 2019 إداري الميناء في تاريخ الواقعة.

وقدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قيمة التلفيات بمبلغ مقداره 23 ألفًا و194 جنيها وقرشين، وطالبت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة التلفيات، إلا أنّها لم تحرك ساكنًا، ما حدا بها للجوء للقضاء.

وتابعت الجمعية، أنّه لما كان القطار الذي أحدث تلك التلفيات في حراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليه وقت الحادث، ولم يثبت من الأوراق أنّ ثمّة سببًا أجنبيًّا أدى إلى ذلك، وإذ قعدت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عن إقامة الدليل على خلاف ذلك، فمن ثم تضحي الهيئة مسؤولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذي لحق بها، وتلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتي قُدّرت بمبلغ (23194.02) ثلاثة وعشرين ألفًا ومائة وأربعة وتسعين جنيهًا وقرشين، مضافة إليه قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن هذا المبلغ.