على خطى السعودية.. الإمارات تدرس زيادة القيمة المضافة 3 أضعاف

كشفت وزارة المالية الإماراتية إمكانية زيادتها ضريبة القيمة المضافة مثل المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة المالية الإماراتية في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، إنها لا توجد لديها خطط مستقبلية لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أعلن في وقت سابق، زيادة ضريبة القيمة المضافة 3 أضعاف لتصل إلى 15%، ضمن إجراءات الحد من تفاقم الآثار السلبية لأزمة كورونا.

كانت الإمارات طبقت ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات.

وبدأت الحكومة الإماراتية توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها تلك الضريبة في ديسمبر الماضي، لتشمل أيضاً السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بواقع 100% و50% للمشروبات المحلاة.