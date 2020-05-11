مقترح برلماني بمحو الجزاءات التأديبية لحل أزمة عجز الأطباء

وجّهت إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمحو الجزاءات التأديبية التي جرى توقيعها على أعضاء الأطقم الطبية قبل أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت متى، أنّ وزارة الصحة والفرق طبية والتمريض يقومون خلال الفترة الراهنة ببطولة عظيمة يسطرونها داخل المستشفيات في ربوع مصر، في مهمة وطنية مقدسة تضاف إلى سجل شرف بطولاتهم.

وأضافت أنّه منذ بداية الأزمة، انطلقت الطقم الطبية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا والمشتبه في إصابتها خلال فترة الحجر سواء من المصريين أو الأجانب، ويتقدمون الصفوف الأولى في واحدة من أقسى المعارك الإنسانية.

وتابعت أنّه علينا دعم الأطقم الطبية بالصور وإعادة النظر في الجزاءات التأديبية التي جرى توقيعها على بعضهم ويقدرون بالمئات قبل الأزمة من خلال محوها وشطبها، لا سيما أنّ الكثير منهم جرى إيقافه عن العمل، ما يساهم في حل أزمة العجز حال عودتهم للعمل.