50 مليون جنيه رأس مال و550 ألف رسوم.. تعرف على نموذج ترخيص "MBC مصر"

قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ نموذج الترخيص الذي يجب على قناة "mbc مصر" أن توفق أوضاعها بناء عليه، هو النموذج رقم 18 الخاص بطلب ترخيص "تقديم خدمات نقل المحتوى"، ضمن النماذج التي أصدرها المجلس أمس بعد إعلان لائحة التراخيص.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ تقديم خدمات نقل المحتوى ينطبق على قناة mbc مصر ومثيلاتها، سواء كانت شركات أجنبية تنقل محتوى داخل مصر، أو شركات مصرية تنقل محتوى خارج البلاد.

واشترط النموذج تقديم إيصال رسم مقداره 500 ألف جنيه مصري، إضافة إلى 50 ألف جنيه عن الموقع الإلكتروني.

وكان المجلس أصدر بيانا، أكد فيه أنّ "إم بي سي مصر"، ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالتالي فالمجلس لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المُشار إليها، حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي، مطالبا إياها بتوفيق أوضاعها قبل انتهاء مهلة الشهور الست في 16 أغسطس المقبل، بحسب اللائحة التنفيذية للقانون.

وحصلت "الوطن" على صورة من نموذج الترخيص المشار إليها والذي اضمن بيانات الشركة، واشترط ألا يجوز أن يقل رأس المال المرخص به عن 50 مليون جنيه مصري، واسم القنوات المملوكة للشركة وعددها وتخصصها "إن وجد" والقدرات المالية للشركة "يرفق الموازنة الافتتاحية للشركة"، وطرق التمويل ومصادر تمويل الشركة، وأسماء وأعضاء مجلس إدارة الشركة وألقابهم وجنسياتهم، ومقرها ومحها القانوني.

كما تضمن النموذج تقديم معلومات عن الخدمات المقدمة بالشركة ونوع المحتوى المقدم وطريقة نقل المحتوى والخطة التسويقية له والسياسة التحريرية والإعلانية وفئة الجمهور المستهدف ومواصفات الخدمة، واسم المفوض للتعامل مع المجلس الأعلى ولقبته وجنسيته.

وفيما يلي صورة نموذج طلب الترخيص: