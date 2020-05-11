إسكان النواب تطالب باستكمال مشروعات الصرف الصحي بالمحافظات

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الموازنة العامة الجديدة لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد.

وطالب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، باستكمال المشروعات الخاصة بالصرف الصحي داخل المحافظات المصرية، متابعا: "لا بد من التوزيع العادل بين المشروعات المقامة على مستوى محافظات الجمهورية، لا سيما أنّ بعض المحافظات تعاني من تهالك شبكات المياه والصرف الصحي".

وأكد يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ الدولة ووزارة التخطيط لم يقصرا في حق المشروعات الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي، وجرى مضاعفة رقم الموازنة المخصصة للمشروعات عن موازنة العام الماضي، لسرعة الانتهاء من المشروعات.

وطالب المغازي، المسؤولين بشركة مياه الشرب، باستيضاح المخصصات التي سيتم انفاقها خلال الموازنة الجديدة 2020/2021.

وشدد محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان، على ضرورة تقديم بيان كامل بأوجه صرف المنح والقروض التي جرى تخصيصها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا: "نحتاج إلى استيضاح لأوجه الصرف وعدد المشروعات التي جرى تنفيذها".