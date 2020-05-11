"الصيادلة" تطالب بتوفير الحد الأدنى من الأدوات الطبية للفريق الوقائي

قال مصطفى محمود رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية، إن الحد الأدنى من أدوات الوقاية غير متوفر، فهناك شكوى في مستشفى العجمي أن الكميات التي تصرف قليلة جدا، سواء كميات الكمامات أو الجونتيات، كما أن الفريق الوقائي ليس له حق في الحصول على تلك الأدوات، فهي فقط مسموح بها للأطباء.

وأضاف محمود، خلال اجتماع شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، اليوم، أنه يجب توفير الحد الأدنى من الأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا للفريق الطبي، لحمايته من التعرض للإصابة، فيجب بشكل أساسي تغطية هذا الحد الأدنى.

وأكد أن هناك مشكلة في توفير أدوات الوقاية في الصيدليات، فالصيدليات عزفت عن بيع تلك الأدوات خوفًا من التعرض للمسائلة القانونية، فيجب البحث في الأمر، والسماح لبيع تلك الأدوات بالصيدليات، فعلى الأقل ستتمكن الصيدليات من معرفة نوع تلك الكمامات، وتقيمها من حيث أيهما الصالحة للاستخدام، وأيمهما المغشوش، كما سيجرى التسهيل على الناس في الحصول على الكمامات، وأدوات الوقاية.