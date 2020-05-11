الاحتلال الإسرائيلي يمدد قرار إغلاق مكتب تليفزيون فلسطين بالقدس

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس الشرقية "المحتلة"، ومنع طواقمه من العمل في القدس، وكل مناطق "أراضي 48".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، في قرار التمديد، أن قناة فلسطين وطواقمها استمرت بالعمل رغم قرار المنع الأول.

يذكر أن شرطة الاحتلال، تواصل ملاحقة طاقم مكتب تلفزيون "فلسطين" في القدس، حيث استدعت مراسلة التلفزيون الصحفية كريستين ريناوي، 6 مرات، خلال الأشهر الستة الماضية، للتحقيق، بادعاء خرقها لقرار وزير الداخلية الإسرائيلي الذي يحظر نشاط تليفزيون فلسطين في مدينة القدس.