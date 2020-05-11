"تعليم الإسماعيلية" تلزم العاملين والمترددين بالكمامات الطبية

أصدرالدكتور خالد خلف قبيصي مديرمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم، تعليمات مشددة إلي العاملين بديوان المديرية وكذلك المترددين علي المديرية من المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة ضد الأمراض المعدية والفيروسية وفي مقدمتها فيروس كورونا مع أهمية ارتداء الماسك الطبي " الكمامة " أثناء التواجد داخل الديوان.

وقال "قبيصي" أن هذة الإجراءات تهدف إلي الحفاظ علي العاملين وتوفير الحماية لهم حتي يقوموا بأداء عملهم علي أكمل وجه، مشيرا إلي أنها تأتي في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات السيد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وكان قبيصي قد شهد عملية تعقيم لجنة مدرسة السلام الثانوية بنات بحضورإسماعيل محسن مديرعام التعليم العام، ووفاء سليمان مدير إدارة التعليم الثانوي، ومها إمام مدير المدرسة، استعدادا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة شهر يونيو القادم.