بعد اكتشاف 20 إصابة بكورونا.. تعيين مدير جديد لمستشفى الجامعة في أسوان

أصدر الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم، القرار رقم (366 ) بتاريخ 11/5/2020 بتكليف الدكتور أشرف أحمد معبد المدرس بقسم الأطفال بكلية الطب جامعة أسوان، قائم بعمل المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وذلك لمدة عام وعلي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

كما وجه "غلاب" الشكر للدكتور عبدالله محمود العبيدي المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة على ما قدمه خلال فترة تحمله المسؤولية في ظل ما تواجهه البلاد أمام أزمة ومواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

يذكر أن مستشفى أسوان الجامعي تم إغلاقها منذ 10 أيام بعد اكتشاف 20 حالة مصابة بكورونا من أفراد الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى.