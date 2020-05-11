نشرة أخبار تركيا.. الاستثمارات تتراجع والعاطلون يتجاوزن 4 ملايين

أعلن معهد الإحصاء التركي أرقام البطالة لشهر فبراير الماضي، حيث بلغ المعدل 13.6%، بإجمالي 4 ملايين و228 ألف شخص عاطلين عن العمل فى تركيا.

وقد تجاوز عدد العاطلين عن العمل فى هذه المرة من الإحصائيات الأربعة ملايين شخص، حيث وصل العدد إلى 4 ملايين و 228 ألف شخص.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/issizlik-rakamlari-aciklandi-278770h.htm

انتقاد حاد من نائب سابق للعدالة والتنمية

طرح النائب السابق في حزب العدالة والتنمية والكاتب بصحيفة "قرار" التركية محمد أوجاكتان، أسئلة صعبة على النظام الحاكم فى تركيا في مقالته اليوم.

وقال النائب السابق "إذا كانت ضمائركم مرتاحة لا تتوقفوا، استمروا في طريقكم!"، وناقش "أوجاكتان" ما يحدث فى تركيا فى الفترة الأخيرة قائلًا "يجب أن تُحاسب الضمائر بدون حشو الكلام بالخيانة أو الوطنية"، مضيفًا "دعونا نسأل أنفسنا علنًا ​​هذه الأسئلة. فإذا كانت ضمائرنا مرتاحة إذا لن نتوقف وسنستمر فى الطريق".

وطرح النائب محمد أوجاكتان على حكومة حزب العدالة والتنمية عدة تساؤلات منها: ما هي المعايير الأخلاقية التي سنشرحها لتعريف المساعدات التى قامت بها البلديات لمساعدة المتضريين من فيروس كورونا على أنها "دولة موازية"؟، وكيف يمكننا أن نجعل الناس يصدقون أنه من "الوطنية" حفر المدارج وملئها بأكوام خرسانية لبناء مستشفى كورونا بمليارات، بينما توجد مباني جاهزة في مطار أتاتورك؟.

وأشار إلى "منذ اليوم الأول لانتشار فيروس كورونا لم ننجح حتى فى توزيع الأقنعة الواقية، هل يوجد تفسير يقبله العقل والمنطق لإرسال المساعدات الطبية والأقنعة الواقية للولايات المتحدة؟".

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/akp-eski-milletvekilinden-iktidara-cok-sert-cikis-278752h.htm

ازدحام كثيف فى شوارع اسطنبول بعد انتهاء حظر التجوال

كانت شوارع اسطنبول في تركيا فارغة بالتزامن مع تزايد عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، الإ أنه فى الفترة الأخيرة وبعد تراجع عدد وفيات كورونا وانتهاء حظر نهاية الأسبوع، شهدت المدينة عودة الحركة المرورية لطبيعتها، وذلك رغم كل تحذيرات المجلس العلمي، حيث ارتفعت كثافة حركة المرور من 20 إلى 30 في المائة.

وضمن التدابير المتخذة في نطاق مكافحة وباء فيروس كورونا، بدأ اليوم التنقل في اسطنبول بعد حظر التجول، الذي تم تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع في 24 مدينة بما في ذلك اسطنبول وأنقرة وإزمير. ليخرج المواطنون إلى الشوارع بشكل كثيف بعد انتهاء فترة الحظر.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/istanbul-eskisi-gibi-koronayi-unuttuk-yollara-dustuk-eyvah-eyvah-278767h.htm

انسحاب الاستثمارات الأجنبية من تركيا يشهد معدلات غير مسبوقة

لفت الانسحاب السريع للمستثمرين الأجانب منذ بداية عام 2020 من تركيا الانتباه فى الفترة الأخيرة.

وبحسب بيانات الأوراق المالية للبنك المركزي، فقد باع المستثمرون الأجانب السندات والأسهم لمدة 4 أشهر دون انقطاع، وبلغت قيمة المبيعات هذه 8.4 مليار دولار.

ووفقًا للخبر الذى كتبته الصحيفة ميهتاب أوزجان بصحيفة سوزجو التركية، فإن هناك معدل غير مسبوق لانسحاب الإستثمارات الأجنبية من تركيا، والتي يتم تعريفها أيضًا على أنها "سيولة مالية أو النقد الساخن".

ففي خلال أربعة أشهر خرج من الأسواق فى تركيا 8.4 مليار دولار، بعد قيام الأجانب ببيع الممتلكات الخاصة بهم وتحويلها لنقد ومن ثم تحويلها خارج البلاد.

غير أن هذا الإنسحاب للاستثمارات الأجنبية لم يبدأ فقط منذ بداية انتشار فيروس كورونا فى 11 مارس الماضي، ولكنه لوحظ منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ مقدار تلك التحويلات 878.9 مليون دولار فى شهر يناير، و2.4 مليار دولار فى شهر فبراير، و3 مليارات فى شهر مارس، وأخيرًا 1.9 مليار دولار فى شهر إبريل.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/4-ayda-85-milyar-dolar-kaybettik-yabanci-yatirimci-sessiz-sedasiz-kaciyor-278772h.htm

ارتفاع جديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في "فان" التركية

ارتفع عدد حالات الإصابة فى إحدى مناطق مدينة فان التركية إلى 93 حالة، بعد إقامة عزاء فى المنطقة، بالرغم من منعه ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا فى البلاد.

وعُزل حي أورتانجا ببلدية إيبكيولو، بعد أن ظهرت إيجابية 6 أشخاص بفيروس كورونا فى يوم الخامس من مايو الجاري، وبدأت الفرق الصحية دراسات الفحص والاختبارات الصحية في الحي.

ورغم الحظر المفروض ضمن تدابير فيروس كورونا، قامت إحدى العائلات بإقامة خيمة عزاء ليرتفع عدد حالات الإصابة بعد ذلك إلى 84 حالة يوم أمس و93 اليوم.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/taziye-cadiri-kurulan-mahallede-vaka-sayisi-93e-yukseldi-5807046/

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية فى تعاملات اليوم

وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية فى تعاملات اليوم فى الأسواق التركية الساعة 10:00 صباحًا إلى 7.10 ليرة للدولار، بعد تأثر سعر الصرف بإعلان معهد الإحصاء التركى عن أرقام البطالة لشهر فبراير.

وأظهرت أرقام البطالة لفترة فبراير تشمل (يناير – فبراير – مارس) تأثير فيروس كورونا على المعطيات التى تم الإعلان عنها فيما يتعلق بالبطالة.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/dolar-haftaya-boyle-basladi-278755h.htm

تهديد جديد لرئيس بلدية اسطنبول الكبرى

نشر شخص يُدعى مراد جاتشر مقطع فيديو، قام فيه بتهديد وإهانة أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول الكبرى.

بينما قامت بلدية اسطنبول الكبرى بالإبلاغ عن الفيديو الذى نشرته، وأشارت إلى ذلك في تغريدة للمديرية العامه للآمن.

وقال المدعو مراد جاتشر فى الفيديو الذى التقطه: "لقد قلت إن هناك إسرافًا في بلدية اسطنبول. وعندما نقطع هذا الإسراف سوف يكون الطريق أمام اسطنبول مفتوحاً، الآن بدأت تطلب صدقة الفطر. يا إمام أوغلو كن عاقلًا، أن أدفع زكاة وصدقة الفطر لـ 900 شقة ولا تكثر الحديث. ولا تجعلنى آتى إلى اسطنبول".

"https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ekrem-imamogluna-bir-tehdit-daha-kim-var-bu-tehditcilerin-arkasinda-278774h.htm