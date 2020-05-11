"هجرس" تبحث تطوير المقر القديم لجامعة القناة

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعي إلى تحقيق الإستفادة القصوى من جميع المنشآت والمباني داخل مقر الجامعة القديمة وذلك لخدمة العملية التعليمية وزيادة البنية التحتية من مدرجات وقاعات تدريس ومعامل.

جاء ذلك أثناء جولتها التفقدية داخل مقر الجامعة القديمة، يرافقها المهندسة هبه إمام مديرعام الإدارة الهندسية، ومني فيصل أمين الجامعة المساعد لشئون مقر الجامعه القديمة، واللواء عماد جودة مدير إدارة الأمن الجامعي، ومجدي خلاف مدير المراسم.

وتفقدت الدكتورة ماجدة هجرس مبني رعاية الشباب القديم والذي تم رفع كفاءته بالكامل وإعادة تأهيله واستغرقت فترة العمل به ثلاث أشهر، كما تم توصيل الإنترنت للمبنى الذي يتكون من طابقين ويضم مدرج كبير بسعة 650 طالب.

وأوصت "هجرس" بإعادة معاينة المبني القديم لكلية التربية لعمل دراسة لرفع كفاءته وتأهيله، وتابعت رئيس الجامعة جولتها بتفقد المنشآت الخاصة بالكلية المصرية الصينية ورافقها خلالها الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية، والدكتور أحمد فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث حرصت رئيس الجامعة علي تفقد مبني الورش الخاص بالكلية ومبني المعامل الإلكترونية لأقسام الكلية الثلاث الاتصالات، والميكاترونكس، والإيكترونيات، وذلك للوقوف علي مدى احتياجات الأقسام ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمبني الخاصة بالكلية التي لا تزال تحت الإنشاء.