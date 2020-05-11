أولها تريند وآخرها حذف.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب منشورات أهل الفن

يقع عدد من المشاهير وخصوصًا أهل الفن، في فخ السوشيال ميديا، من خلال كتابة منشورات أو تغريدات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تثير ضدهم عاصفة من الغضب والانتقادات، وتجعلهم "تريند"، وتضطرهم إلى الحذف أو تبرير ما تم نشره.

وأحدث الشخصيات التي حصدت نصيبها من الانتقادات بسبب منشورات سابقة بها تعبيرات غير لائقة ضد البعض منهم المفكر فرج فودة، هو الفنان أحمد الرافعي، الذي يجسد شخصية عمر الرفاعي، مفتي إحدى الجماعات الإرهابية في مسلسل "الاختيار".

وقال "الرافعي" في تصريحات عدة، إن هذه المنشورات تم كتاباتها منذ عام "وأصدقائي نصحوني بإغلاق الصفحة بعد إعادة نشر التغريدات والهجوم عليا"، مشيرًا إلى أن حملة هجوم شنت ضده منذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل وكتابة اسمه في تتر العمل وتجسيده لشخصية خلال أحداثه.

الفنان زكي فطين عبدالوهاب، اضطر إلى حذف منشور له، قام فيه بتوجيه انتقادات لأغاني عمرو دياب، واضطر إلى حذفه بعد الهجوم الذي وقع عليه من قِبل رواد السوشيال ميديا، وعاد يؤكد بعدها أن ما قاله في حق عمرو دياب لا يقصد به إهانة ولكن مجرد رأي.

وفي شهر مارس الماضي، وقع تراشق بين الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، بعد قيام الأول بكتابة بوست عبر "فيسبوك"، يهاجم فيه "ياسمين"، بسبب ما أثير عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، خاصة بعد نشر صورهما سويًا احتفالا بعيد ميلادها الأخير، و اضطر "العوضي" إلى الرد عليه بنفس الطريقة، قبل أن يقوم كلاهما بحذف المنشورات، وبعدها كتب "العوضي" عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، "بحبك يا ياسمين"، لترد الأخرى بنفس الطريقة "بحبك يا أحمد".

أما الفنان محمد لطفي، فتسبب في حالة من القلق لمحبي الفنان أحمد بدير، بعدما قام بنشر صورته على حسابه بـ"فيسبوك"، في شهر أبريل الماضي، مصحوبة بتعليق "البقاء والدوام لله، الفنان أحمد بدير في ذمة الله، ربنا يرحمك ياحبيبي"، ليتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بحالة من الحزن، وتتدخل نقابة الممثلين بنفي الخبر، ويضطر بعدها "لطفي" بحذف المنشور، ما تسبب في غضب أحمد بدير.