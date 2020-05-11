أحمد الرافعي يتهرب من التعليق على وصفه مقتل فرج فودة بـ"النفوق"

رفض الفنان أحمد الرافعي، الذي يجسد شخصية "عمر رفاعي سرور" مفتي جماعة أنصار بيت المقدس بمسلسل "الاختيار"، التعليق على وصف موت فرج فودة، بـ"النفوق"، في منشور سابق له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال " الرافعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد: "نحن في عُرس للشهيد أحمد المنسي، الذي نجسده في مسلسل الاختيار ولا يجب أن نذكر أشخاصا آخرين بجانبه"، حيث رفض التعليق عن تدوينة له هاجم فيها خالد منتصر وإسلام بحيري وغيرهم.

وأوضح أن ما نشره من تدوينات منذ عام، معقبًا: "أنتو بتكلموني علشان مشاركتي في الاختيار مش علشان تدوينات كتبتها منذ عام، ولا يريد الحديث عن أشخاص".

وواصل: "أبويا رباني أن الراجل مبيكذبش، وأنا لا أنفي ما نشرته من تدوينات، وأصدقائي نصحوني أغلق الصفحة بعد إعادة نشر التغريدات والهجوم عليا ورفضت، أي حد بيكتب رأيه عن أي حاجة على السوشيال ميديا ومحدش بيقولوا حاجة، وأنا حصرت التدوينات السابقة على أصدقائي فقط، وأرجو أن أي حد مهما كان اهانته بشيء مقصود أو غير مقصود يسامحني".