التعليم تتيح الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدءا من اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2020.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط (http://emis.gov.eg)، كما أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها ومن بينها تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات وأن يكون التسليم في فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية المتمثلة في ارتداء الكمامات والقفازات.

وأضاف حجازي، أنه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم 719 الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذي ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التي ذكرها القرار.