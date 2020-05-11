الإحصاء: 3.5% زيادة في إجمالي أعضاء هيئة التمريض بـ2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي بدأت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاحتفال به منذ عام 1820 في 12 مايو من كل عام، في ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل، أول من وضع قواعد وأسس علم التمريض الحديث، كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والإدارية بالمستشفيات.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

- بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا 221065 ممرض عام 2018، مقابل 213583 عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.5%.

- بلغ إجمالي عـدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا بالقطاع الحكومي 196686 ممرضا عام 2018 مقابل 191351 ممرضا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.8%.

- بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا بالقطاع الخاص 24379ممرض، يشمل (المستشفيات والمنشات العلاجية التي ليس بها عيادة داخلية) عام 2018 مقابل 22232 ممرضا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 9.7%.

- بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 252950 عضو عام 2018 مقابل 247830 عضو عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.1%.

- بلغ إجمالي أعداد خريجي كليات التمريض 6378 خريج عام 2018 مقابل 5213 خريج عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 22.3%.

- بلغ إجمالي أعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 3489 عام 2018 مقابل 3679 خريج عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 5.2%.

- بلغ إجمالي أعداد خريجي مدارس التمريض 11991 عام 2019 مقابل 11079 خريج عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 8.2%.