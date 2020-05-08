نقابة التمريض تنعى شهيدتين بكورونا وترتفع حالات الوفاة بين أعضائها لـ4

نعت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، رابع شهيدة من جنود الجيش الأبيض، الممرضة عواطف عبدالصادق أحمد البرماوي، التي وافتها المنية داخل مستشفى العزل الخاص بالجامعة إثر إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 57 عاماً.

وكانت قد نعت ثالث شهيدة ابتسام عبدالفتاح إبراهيم، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء عملها بالمستشفى.

وقررت نقابة التمريض دعم أعضائها لمن أُصيب من أفراد هيئة التمريض أثناء مواجهة فيروس كورونا بمبلغ ألفي جنيه (2000) لكل ممرض، وممرضة أُصيبوا أثناء عملهم، وصرف (20000) عشرين ألف جنيه لحالات الوفاة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، إنهم يستحقون الكثير كجنود الصحة، والجيش الأبيض لمواجهة الفيروس، موضحة أن عدد حالات الإصابة بلغ نحو 50 إصابة بأنحاء الجمهورية، ويتم متابعة حالتهم، ومنهم من تماثل الشفاء، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة.