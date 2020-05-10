نقابة التمريض تسجل خامس حالة وفاة بفيروس كورونا بين أعضائها

نعت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، خامس شهيدة من جنود الجيش الأبيض، الممرضة عطيات محمد عربود، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بمستشفى الصدر بدمنهور.

وكانت قد نعت النقابة شهيدتين في يوم الجمعة الماضي، كل من ابتسام عبدالفتاح إبراهيم، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء عملها بالمستشفى، والممرضة عواطف عبدالصادق أحمد البرماوي، التي وافتها المنية داخل مستشفى العزل الخاص بالجامعة إثر إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 57 عاماً.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، إنهم يستحقون الكثير كجنود الصحة، والجيش الأبيض لمواجهة الفيروس، موضحة أن عدد حالات الإصابة بلغ نحو 50 إصابة بأنحاء الجمهورية، ويتم متابعة حالتهم، ومنهم من تماثل الشفاء، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة

وقررت نقابة التمريض دعم أعضائها لمن أُصيب من أفراد هيئة التمريض أثناء مواجهة فيروس كورونا بمبلغ ألفي جنيه (2000) لكل ممرض، وممرضة أُصيبوا أثناء عملهم، وصرف (20000) عشرين ألف جنيه لحالات الوفاة.وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، إنهم يستحقون الكثير كجنود الصحة، والجيش الأبيض لمواجهة الفيروس، موضحة أن عدد حالات الإصابة بلغ أكثر من 50 إصابة بأنحاء الجمهورية، ويتم متابعة حالتهم، ومنهم من تماثل الشفاء، بالإضافة إلى 5 حالات وفاة.