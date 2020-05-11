صور.. أهالي قرى نهطاي وميت الحارون والقيصرية بالغربية يتحدون كورونا

شهدت شوارع قرى القيصرية وميت الحارون ونهطاي التابعة لمراكز المحلة وزفتى والسنطة بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، استمرار حالة من التأهب والاستعداد الكامل لمواجهة أخطار تفشي وباء عدوى كورونا المستجد مما دفع ممثلي كبار الأسر والعائلات إلى رفع شعار التحدي لمجابهة مواقف تفشي العدوى للوباء العالمي بعدما ارتفعت حصيلة الإصابات لأكثر من 34 حالة هناك.

انتشار فرق مكافحة العدوي والترصد لفحص أكثر من 1500 مخالط لنحو 34 حالة إصابة بكورونا

ورصدت "الوطن" سير التحديات التي حرص عليها أكثر من 4500 أسرة من أبناء القرى الثلاث من خلال تدشين حملات التطهير والتعقيم واستخدام معدات وأدوات لرش المطهرات الكحولية لحماية كبار السن من الرجال والسيدات من أصحاب المناعة الضعيفة فضلا عن البدء في تنفيذ حملات لطرق الأبواب وتوعية المواطنين بأخطار تفشي عدوى الوباء العالمي "كوفيد-19".

"والله بنواصل الجهود والعمل ليلا ونهارا سعيا للقضاء على تفشي كورونا لتأمين أرواح وحياة أهلنا الذين يعيشون فى حالة من الرعب داخل منازلهم ورفعوا راية التحدي بالالتزام بالعزل الصحي لمدة 14 يوما مع أطفالهم وذويهم".. بتلك الكلمات عبر الحاج محمد حسين أحد أهالي قرية نهطاي بمركز السنطة حديثه لـ"الوطن"، لافتا إلى أن شباب القرية دشنوا مبادرة لتطهير وتعقيم كافة مساكن المشايخ حفاظا على صحتهم ومواجهه أخطار تفشي العدوي.

وأشار "حسين" بقوله "الحمد لله فرق مكافحة العدوى والترصد التابعة للإدارة الصحية تمارس دورها من خلال الكشف على المخالطين لحالات الإصابة الإيجابية والتي تجاوزت 6، مضيفا أن هناك تنسيق بين كافة ممثلي وقيادات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في توفير المستلزمات الطبية والماسكات لكافة الأسر والعائلات.

وأكد أشرف محمود أحد أهالي القيصرية بمركز المحلة، انتشار قوات الشرطة وفرض كردون أمني متكامل بمحيط مسجد النصر أحد المساجد الكبرى بذات القرية لافتا بقوله "ظهور 10 حالات إيجابية لأفراد عائلتين جاءت نتيجة الاختلاط والزيارات المنزلية كعادات ريفية تسببت في تفاقم الأزمة وانتشار العدوى وإثارة الرعب والذعر في قلوب كافة الأسر والعائلات بذات القرية والتي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة".

وأشار الشاب الثلاثيني للتعاون بين الجهات التنفيذية بقطاعي الصحة ومجلس المدينة ورجال الشرطة سعيا في تذليل أي عقبات تواجه أهالي القرية فضلا عن إلزام محيط مربع العزل الجزئي بوسط القرية لمدة أسبوعين داخل منازلهم للتأكد من سلامتهم صحيا وإجراء كافة الفحوصات الطبية للمخالطين للحالات الإيجابية .

محافظ الغربية يوجه بتوفير المستلزمات الطبية والماسكات للقرى المعزولة

في المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تعليماته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بالضرورة التنسيق الكامل مع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ورؤساء مدن المحلة وزفتي والسنطة سعيا في التأكد من توافر كافة الخدمات اللازمة لرعاية أكثر من 4500 أسرة وعائله للتأكد من حسن الحياه المقدمة لهم طوال فترة العزل الصحي 14 يوم .

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته علي ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير كافة السلع الغذائية والتموينية لرعاية كافة الأسر والعائلات الأكثر احتياجا فضلا عن التأكد عن توافر الحملات اللازمة لفحص كافة المخالطين والتي تقدر أعدادهم بنحو 1500 مخالط وأخذ كافة المسحات والفحوصات الطبية للتأكد من اصابتهم من عدمه ونقل حالات الاصابة الإيجابية من مستشفيات الصدر والحميات إلى مستشفيات الحجر الصحي بمركزي كفر الزيات وسبرباي بطنطا.