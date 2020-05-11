سقوط تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة ببنها

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالحشيش والشادو المخدر ببنها وتحرر محضر بالواقعة تولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية اخطارا بقيام حملة لضبط تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات فشن ضباط وحدة مباحث قسم أول بنها الحملة تم خلالها ضبط كل من "مؤمن.ا.ع" 21 عاما عاطل و"رأفت.خ.ع " 24 عاما عاطل ومقيم ذات العنوان وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 20 جرام وكمية من مخدر الشادو تزن حوالي 200 جرام ومبلغ مالي 155 جنيه وهاتف محمول.

كما تمكن مركز شرطة الخانكة وبناء على تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط كل من "محمد.ح.ع" 37 عاما عاطل "سيد.ح.ع" 29 عاما عاطل و"غنيم.ح.ع" 23 عاما عاطل وبحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش ماركة شوت جن مطموسة الأرقام، سلاح ناري فرد خرطوش محلي، 11 طلقة خرطوش و3 هواتف محمولة وجار العرض على النيابة العامة.