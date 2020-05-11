محافظ الغربية يفتتح الوحدة البيطرية بقطور بتكلفة مليون و200 ألف جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، الوحدة البيطرية بقطور، والتي تقام على مساحة 910 متر مربع بتكلفة قدرها مليون و200 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الغربية، أن هذه الوحدة تخدم مدينة قطور وعدد من القرى والعزب التابعة لها بواقع 18 قرية وعزبه وتقوم بمعالجة ومتابعة 11 ألف و288 حيوان مع التغيير في الأعداد للذبح وكذا حالات الولادة والشراء.

حضر الافتتاح الدكتور كمال أنور، وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور محمد أبو فريخة مدير إدارة الطب البيطري، ونواب البرلمان عن دائرة قطور خالد مصباح وفؤاد حسب الله وحمادة القسط.