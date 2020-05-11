خالد الصاوي عن رنا رئيس: ممثلة موهوبة.. وأتنبئ لها بمستقبل باهر

أشاد الفنان خالد الصاوي بموهبة الفنانة الشابة رنا رئيس، التي تشارك في بطولة مسلسله الجديد "ليالينا 80"، المعروض حالياً عبر فضائية "CBC".

وقال الصاوي، لـ "الوطن"، إن رنا ممثلة موهوبة بكل ما تعنيه الكلمة، ويتنبيء لها بمستقبل باهر في مشوارها الفني، مضيفاً أن خط شخصيته مرتبط بشخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة الشابة، لاسيما بعد فقدانها لبصرها إثر حادث سير مروع في بداية الحلقات.

وفي السياق ذاته، يواصل الفنان تصوير مشاهده الأخيرة من المسلسل داخل أحد الأستوديوهات، ومن المقرر انتهائه منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة "ليالينا 80" غادة عادل، إياد نصار، صابرين، محمد علي رزق، ميدو عادل وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.