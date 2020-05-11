تحول نتيجة مدير مركز الرحمة الطبي بمطروح المصاب بكورونا لسلبية

أعلن ماهر النزاوي، اليوم الاثنين، تحول نتيجة تحاليل شقيقه ياسر النزاوي مدير مركز الرحمة الطبي بمطروح المصاب بفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية.

وقال "النزاوى": "الحمد لله نتيجة المسحة التي أجريت لشقيقي ياسر في مستشفى النجيلة للعزل اليوم سلبية وهو يمثل للشفاء، مقدما الشكر لجميع الطاقم الطبي بالمستشفى على حسن الرعاية الطبية وأهالي مطروح على المساندة المعنوية له".

كان ياسر النزاوي مدير مركز الرحمة الطبي أصيب منذ عدة أيام بفيروس كورونا المستجد بسبب مخالطته للدكتور حسان السوري أخصائي الباطنة بالمركز والذي توفي أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ودفن بمقابر المغاربة من خلال فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح.

وقرر الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمطروح غلق المركز لحين إشعار آخر وعزل جميع المخالطين بالدكتور حسان، ومدير المركز وعمل تقصي لهم ومتابعتهم طبيا بشكل يومي للاطمئنان عليهم، وتعقيم المباني المجاورة له.