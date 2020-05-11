بنسبة 50%.. لماذا انخفضت أسعار البنزين في السعودية خلال مايو؟

أعلنت شركة أرامكو السعودية تطبيق أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من اليوم، والتي أظهرت انخفاضًا يصل إلى حوالي 50% خلال شهر مايو الجاري، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ووفقًا للأسعار المحدثة، فإن بنزين 91 بلغ سعره 0.67 ريال لكل لتر، بانخفاض 49 % عن الشهر السابق، أما بنزين 95 فقد بلغ سعره 0.82 ريال لكل لتر، بانخفاض 44 % عن الشهر السابق.

وذكرت أرامكو وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن تعديل الأسعار يجري وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توقف سلاسل التوريد العالمية أدى إلى تراجع كبير في الطلب على النفط، وبالتالي حدث معروض كبير جدًا لدى المصنعين حتى فاق قدرتهم على التخزين ما يتم انتاجه".

وأضاف أبو زيد لـ"الوطن": "هبوط الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب تكلفة تخزين النفط، ما دعا المتعاملين في سوق النفط إلى التخلص من الكميات التى لديهم، وساهم ذلك في انخفاض الأسعار بصورة سريعة".

وأوضح أن المملكة العربية السعودية، والتي تعد من أكبر المنتجين في منظمة أوبك، تأثرت نظرًا لاستمرار توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية بمعظم دول العالم، فلا يزال الطلب على النفط في أدنى مستوياته بسبب إجراءات الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وصرّح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن الوزارة وجّهت شركة أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو المقبل، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يوميًا، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة، في الثاني عشر من أبريل 2020.

وعقب توجيه وزارة الطاقة بخفض إضافي للإنتاج ارتفع سعر خام برنت فوق 31 دولارًا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياسًا على معدل إنتاجها في شهر أبريل الماضي، نحو 4.8 ملايين برميل يوميًا، وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو، بعد الخفضين الأساس والطوعي، 7.492 ألف برميل يوميًا.

كما وجّهت الوزارة الشركة إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري، عن المستوى المستهدف وهو 8.492 مليون برميل يوميًا، بالتوافق مع عملائها.

وأكّد المصدر أن المملكة تستهدف من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها، وذلك سعيًا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.

وفي أبريل الماضي توصلت "أوبك بلس" إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاد بنحو 9.7 ملايين برميل بدءًا من 1 مايو 2020، ولمدة تبلغ شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.