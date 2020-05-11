رئيس الوزراء العراقي: ملتزمون بحماية المتظاهرين ومحاسبة من يعتدي عليهم

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمى، "ملتزمون بحماية المتظاهرين ومحاسبة من يعتدي عليهم" حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأغلقت شرطة محافظة البصرة في العراق مقر ميليشيا "ثأر الله" المدعومة من إيران، وألقت القبض على من فيه، إثر إطلاق نار أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل.

وأدى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي اليمين الدستورية، بحضور 255 نائبًا، بعدما وافق البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية التي قدّمها.

وقال "الكاظمي" في كلمة له أمام النواب، إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل، وليست حكومة أزمات، مؤكدا رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات.

وشدد "الكاظمي"، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة وبأمر القائد العام.

من جهة أخرى، كشف "الكاظمي" أن حكومته تنوي التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وتعهد بمحاربة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.