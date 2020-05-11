طلب 100 ألف جنيه رشوة.. مجازاة رئيس حي سابق بغرامة 10 أضعاف راتبه

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ط. ص" رئيس حي الموسكي سابقًا بمحافظة القاهرة، بغرامة تعادل 10 أمثال أجره الوظيفي، لاتهامه بطلب 100 ألف جنيه رشوة، وبرأت المحكمة "أ.ف" مدير بإحدي الإدارات بالحي من تهمة طلب رشوة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، طلب 100 ألف جنيه رشوة، وأخذ لنفسه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته عندما كان يرأس الحي، وهو تغيير نشاط محل بالموسكي والتصريح له بنشاط بيع الملابس الجاهزة، بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء وذلك في شهر نوفمبر 2017.

كما طلب المُحال الأول، رشوة للغير تتمثل في منح أحد مديري الإدارات بالحي رشوة 10 الآف جنيه، من صاحب المحل المراد تغيير نشاطه.

وتبيّن لدى المحكمة، أنّ المُحال صادر ضده حكم قضائي من محكمة جنايات الموسكي في فبراير 2019، قضى بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وعزله من وظيفته، وذلك بعد أن وقر في وجدانها ثبوت تهمة الرشوة في حق المتهم.

ورأت المحكمة أنّ المُحال خرج على مقتضى العمل الوظيفي، وخالف أحكام القانون واللوائح، وأخلّ بكرامة وظيفته ومس بهيبتها، وتردي في ارتكاب أكثر الجرائم تأثيرًا على مصداقية الوظيفة العامة ونزاهتها.

وبالنسبة للمحال الثاني، تبيّن من تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها، ومن محضر تحريات عضو الرقابة الإدارية، عدم صحة طلب المُحال الثاني لرشوة مقابل تغيير نشاط المحل، وانتهت تحقيقات النيابة باستبعاده المتهم الثاني من الاتهام المسند إليه، ما يثبت للمحكمة التأديبية براءته مما نُسب إليه.